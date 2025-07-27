تابع الان خبر السعودية تبدأ فصل توأم سوري ملتصق بعملية جراحية دقيقة في الرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، انطلقت اليوم عملية فصل التوأم السوري الملتصق “سيلين وإيلين عبدالمنعم الشبلي”، داخل مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بالرياض.

الفريق الطبي السعودي يقود العملية بقيادة الربيعة

يقود العملية الفريق الجراحي المتخصص التابع للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تُعد هذه المهمة من أبرز المبادرات الطبية والإنسانية التي تشرف عليها المملكة.

رحلة التوأم من لبنان إلى المملكة

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح الدكتور الربيعة أن الطفلتين سيلين وإيلين وُلِدتا بتاريخ 28 فبراير 2024 في مستشفى رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، كجزء من حمل ثلاثي تضمن طفلًا ثالثًا غير ملتصق. وذكر أن الأسرة كانت لاجئة في لبنان، وقد وصلت التوأمان إلى السعودية في 29 ديسمبر 2024، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع.

تقييم دقيق وخطة جراحية معقدة

بيّنت الفحوصات الطبية الدقيقة أن التوأمين ملتصقتان عند أسفل الصدر ومنطقة البطن، مع وجود اشتراك في غشاء القلب والكبد، واحتمال اشتراك في الأمعاء. بناءً على ذلك، قرر الفريق الجراحي تنفيذ عملية تمديد للجلد باستخدام بالونات طبية، بهدف تجهيز التغطية اللازمة بعد عملية الفصل.

عملية جراحية معقدة على 6 مراحل

أوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية تستغرق نحو تسع ساعات وتُنفذ على ست مراحل، بمشاركة 24 من كبار الاستشاريين في تخصصات متعددة تشمل التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل، إضافة إلى طواقم التمريض والفنيين المتخصصين.

إنجاز إنساني سعودي متجدد

وأكد أن هذه العملية تُعد الرابعة لفصل توأم سوري ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم، الذي أنجز على مدى 35 عامًا تقييم 150 حالة من 27 دولة، ونجح في فصل 65 توأمًا ملتصقًا، ما يعكس التزام المملكة بمسؤولياتها الإنسانية عالميًا.

شكر للقيادة السعودية على الدعم المستمر

وفي ختام تصريحه، قدّم الدكتور الربيعة جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهم المستمر لهذا البرنامج الإنساني المتميز، مؤكدًا أن هذه الجهود تندرج ضمن سجل المملكة الحافل بالعطاء الإنساني، داعيًا الله أن يكلل المساعي الطبية بالنجاح والسلامة للتوأم.