أخبار من السعودية.. وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفة

حماية صحية شاملة

الدمام في الأحد 27 يوليو 2025 04:44 مساءً كتب شريف احمد - دعا مجلس الضمان الصحي جميع المستفيدين من وثيقة الضمان الصحي الإلزامية إلى الاستفادة من الفحوصات الدورية التي توفرها الوثيقة، مشددًا على أن الكشف المبكر يساهم بشكل مباشر في الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الحياة الصحية.وأكد المجلس أن الوثيقة التأمينية تشمل مجموعة من الفحوصات الوقائية الأساسية، في مقدّمتها خدمات الكشف المبكر عن داء السكري ضمن برامج طبية متكاملة تغطي التشخيص والمتابعة العلاجية، كما تتكفل الوثيقة بتكاليف الغسيل الكلوي ومراقبة حالات الفشل الكلوي المزمن، في خطوة تُعزز من استدامة الرعاية لمرضى الحالات المزمنة.وأشار المجلس إلى أن التغطية التأمينية تشمل كذلك فحوصات خاصة بمرضى السمنة، وتُتاح لمن يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 34 أو أكثر مع وجود مضاعفات صحية مصاحبة، كما تشمل الفحوصات المتعلقة بأمراض القلب لمن لم يتم تشخيصهم مسبقًا، مع إمكانية الإحالة المجانية إلى المستشفيات عبر شركات التأمين دون تحمّل المستفيد أي أعباء مالية إضافية.وتغطي الوثيقة أيضًا تكاليف الفحوصات المرتبطة باستخدام الأجهزة الطبية، مثل مضخات الأنسولين وأجهزة قياس سكر الدم المنزلية، فضلًا عن خدمات الكشف المبكر عن بعض أنواع السرطان، من بينها سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم، مع توفير الاستشارات الوراثية والفحوصات المتعلقة بها، مما يتيح رصدًا استباقيًا للأمراض الوراثية المرتبطة بالسرطان.وشدد المجلس على أن جميع هذه الخدمات مشمولة بالكامل ضمن بنود الوثيقة الإلزامية، ومتاحة مجانًا لكافة المؤمن لهم، داعيًا المستفيدين إلى المبادرة بإجراء الفحوصات الوقائية للاستفادة من هذه الخدمات النوعية، بما يحقق حماية صحية شاملة ويُعزز من الوقاية على المدى الطويل.