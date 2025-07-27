الارشيف / اخبار السعوديه

غرفة مكة المكرمة تنظم فعالية "السبت البنفسجي" لتعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع 

- بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، نظمت غرفة مكة المكرمة، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فعالية "السبت البنفسجي". بهدف تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وشملت الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتيح لجميع المشاركين فرصة التفاعل والاستفادة. وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية غرفة مكة المكرمة التي تركز على التميز المؤسسي وتنمية بيئة الأعمال والمجتمع وتسعى الغرفة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز الشركات على المشاركة ودعم ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف غرفة مكة المكرمة من خلال فعالية "السبت البنفسجي"، إلى رفع الوعي حول أهمية دعم ذوي الإعاقة وتعزيز فهم المجتمع لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. كما تسعى إلى خلق فرص حقيقية للتواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام، مما يسهم في تعزيز روح التعاون.

وتضمنت فعالية السبت البنفسجي ورشة عمل بالتعاون مع جامعة أم القرى (الكلية التطبيقية) بعنوان " التهيئة المهنية لسوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
بهدف تعريف المشاركين بالمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

قدمت الورشة الدكتورة نيرمين قطب،وناقشت خلال الورشة تقييم القدرات وتحديد المسار المهني وكيفية تطوير المهارات الأساسية لسوق العمل دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

