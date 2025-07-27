رسمياً.. السعودية تطبق قرارات جديدة حول مرتبات المقيم بمهنة عامل منزلي او سائق خاص

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحديث سوق العمل ورفع كفاءته التنظيمية، انطلقت رسميا المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية والعمالة المساندة، في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان الحقوق التعاقدية بين أطراف العلاقة العمالية، ودعم بيئة عمل أكثر عدالة واستقرار.

السعودية تطبق قرارات جديدة حول مرتبات المقيم بمهنة عامل منزلي اوسائق خاص

هذه المبادرة جاءت ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة بشكل رقمي وموثق، بما يضع حد للممارسات غير المنظمة، ويوفر إطار قانوني واضح يضمن احترام الحقوق ويحسم الخلافات المتعلقة بالأجور بطريقة موضوعية وشفافة.

مزايا إضافية تسهل الحياة اليومية وتنظّم النفقات

لا تقتصر فوائد الخدمة على التوثيق، بل تشمل خصائص تقنية متقدمة، مثل:

تنبيهات تلقائية لمواعيد استحقاق الرواتب

تقارير مالية دورية

إمكانية تتبع العمليات المالية من خلال تطبيقات معتمدة من "ساما"

كل ذلك يسهل على أرباب الأسر تنظيم نفقاتهم، ويخفف من العبء الإداري المرتبط بإدارة الرواتب الشهرية.