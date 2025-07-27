ترحيل قريب للمقيمين.. السعودية تقرر رفع نسب التوطين في طب الأسنان والصيدلية والمهن الفنية الهندسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في طب الأسنان والصيدلية والمهن الفنية الهندسية بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك بعد صدور القرار من قبل الجهات المعنية في شهر يناير من العام الجاري، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على التفاصيل

بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في طب الأسنان والصيدلية والمهن الفنية الهندسية

رسميًا، بدء في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 تطبيق قرار رفع نسب التوطين في طب الأسنان والصيدلية والمهن الفنية الهندسية الصادر من قبل وزارتي الصحة ولموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في شهر يناير الماضي، حيث إن القرار ينص على توطين نسبة 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في أنشطة الصيدلية بالمستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى، ويتم تطبيق هذا القرار على المنشآت العامل بها عدد خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.

تفاصيل رفع نسبة التوطين بالمهن في السعودية

من خلال التعرف على موعد بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في طب الأسنان والصيدلية والمهن الفنية الهندسية بالسعودية، نشير إلى أن هذا الفعل يأتي معتمدًا على القرار الوزاري الذي يتضمن اعتماد تحديث الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة بالإضافة إلى حد أدنى للأجور حسب التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الخاص

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار يستهدف توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنين في مختلف أنحاء المملكة بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل وذلك بالاعتماد على توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن حسب أهداف رؤية 2030

سوف تتم عملية رفع نسبة التوطين لمهن طب أسنان على مرحلتين، تبدأ الأولى في يوم 27 يوليو 2025 لتكون نسبتها 45%، والمرحلة الثانية من المقرر أن تكون بعد 12 شهر من تاريخ إصدار قرار رفع التوطين لتبلغ نسبته 55%، وهذا القرار يطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر.

بذلك، يكون قد تم التعرف على موعد بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في طب الأسنان والصيدلية والمهن الفنية الهندسية وفقًا للقرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.