بنسبة 55% | السعودية تبدأ تطبيق قرار توطين أنشطة الصيدلية في مصانع الأدوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدء من اليوم بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة عن تطبيق قرار توطين أنشطة الصيدلية في مصانع الأدوية، هذا القرار يُعد من أفضل القرارات التي تم الإعلان عنه خلال الأيام السابقة، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف.

السعودية تبدأ تطبيق قرار توطين أنشطة الصيدلية

تم الإعلان بشكل رسمي عن بدء تطبيق قرار توطين أنشطة الصيدلية في مصانع الأدوية من يوم الأحد الموافق 27 من يوليو 2025، ونص هذا القرار على ارتفاع نسبة التوطين إلى 35% من الأنشطة الصيدليات والمجمعات الطبية، و65% في الصيدليات والمستشفيات، و55% في الصيدليات الأخرى، هذا القرار سوف يتم تنفيذه في المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 5 عمال أو أكثر.

الهدف من تطبيق قرار توطين أنشطة الصيدلية

تطبيق هذا القرار الهدف منه هو الرفع من الحد الأدنى للأجور كما يتم من خلاله الربط بين الآلي بين عدد من القواعد التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقد أعلنت الوزارة أن هناك مجموعة من القواعد الأساسية التي يجب أن يتم الالتزام بها حيث إن في وقت الإخلال بها يتم توجيه العقوبات.

وتم توضيح أن الهدف من هذا قرار رفع نسب التوطين في الصيدلة جاء استناد إلى قرار وزاري الذي يعتمد على ارتفاع من الحد الأدنى للأجور، مع زيادة الكفاءة حيث يتم رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وهذا القرار جاء نتيجة لأهداف خطط التنمية 2030.

رفع نسبة التوطين في أنشطة الوظيفية

مع بداية شهر يناير 2025 تم الإعلان عن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك مجموعة من القرارات التي سوف تساعد على ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف حيث تم الإعلان عن توفير 269 وظيفة في عدد من القطاعات المختلفة، وهذا القرار قد أتي بعد أن تم حدوث تعاون رسمي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الوزارات المختلفة ( وزارة الصحة ، وزارة الإسكان ، وزارة التجارة ).

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية عن بدء تطبيق قرار توطين أنشطة الصيدلية، حيث إن هذا القرار سوف يساعد جميع الخريجين في الحصول على العديد من الخبرات في هذا المجال، وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم أهم أساسيات هذا التوطين.