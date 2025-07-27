ظهور نتائج الحرس الوطني السعودي 1446 الآن والاستعلام الفوري برقم الهوية الوطنية مباشرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية رسميًا عن صدور نتائج قبول الحرس الوطني لعام 1446هـ، وذلك لجميع المتقدمين على الوظائف العسكرية والمدنية المتاحة ضمن الجهاز. ويمكن الآن الاستعلام عن نتائج القبول بشكل فوري عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بوضع رقم الهوية الوطنية فقط، مما يسهل على المرشحين متابعة حالتهم بدقة وسرعة. عبر موقع الخليج 365.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1446

لتسهيل الوصول إلى النتائج، قدمت الوزارة طريقة واضحة وبسيطة للاستعلام:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني: jobs.sang.gov.sa أو sang.gov.sa الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” ثم اختيار “نتائج القبول”. إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد أو رقم الطلب إذا توفر. الضغط على زر “استعلام” ليظهر الرابط الخاص بنتيجة التسجيل.

يوصى بضمان تحديث البيانات الشخصية داخل النظام قبل الاستعلام لتفادي أي أخطاء في العرض.

التفاصيل التالية للقبول والإجراءات المطلوبة

بعد ظهور النتيجة، يتم توجيه المقبولين مبدئيًا إلى إجراء الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية، وفقًا للجدول الزمني المعلن عبر المنصة. ويُطلب من المرشحين إحضار المستندات الأصلية مثل الهوية الوطنية والمواهب العلمية وشهادات الفحص الطبي.

تُشير الوزارة إلى أن نتائج القبول تُعرض بشرط اجتياز المرشح لجميع المراحل — القبول الإلكتروني، الفحص الطبي، اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية. كما تؤكد استمرار التواصل الإلكتروني مع المقبولين عبر البريد والرسائل النصية لتزويدهم بالخطوات المقبلة بدقة