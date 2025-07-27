بداية من اليوم.. حالة مطرية غزيرة على بعض المناطق السعودية والدفاع المدني يحذر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إنذار باللون الأحمر من قبل الدفاع المدني داخل السعودية بدء من الساعات الصباحية لليوم، حيث إن المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلن عن حالة مطرية غزيرة على بعض المناطق السعودية، وهذه الحالة سوف تكن مصحوبة بعدد من التوابع التي تشكل خطر على المواطنين والمقيمين، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

حالة مطرية غزيرة على بعض المناطق السعودية

أهاب الدفاع المدني في السعودية بالجميع أخذ كافة الاحتياطات والحذر ويجب الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول، حيث تم الإعلان من قبل المركز الوطني للأرصاد اليوم عن وجود حالة من الأمطار الرعدية التي تشهدها المملكة مع وجود نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة والغبار والتي تؤثر بشكل مباشر على انعدام الرؤية الأفقية، وتعتبر هذه الحالة لم تكن المرة الأولى التي تشهدها المملكة بل في كل عام في فصل الصيف تشهد المملكة هذه الظاهرة الجوية.

مناطق بالسعودية متفاوتة في غزارة الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار بغزارة على مجموعة من المناطق داخل المملكة ومن المتوقع أن تستمر بدء من اليوم 27 يوليو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، ونحن سوف نتعرف على الظواهر الخاصة بكل منطقة من المناطق التي حذر المركز سكانها وهي:

منطقة نجران : من المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة ثم تتحول إلى غزيرة في جميع المحافظات الخاصة بها، وعلى جميع المواطنين توخى الحذر في حالة سقوط أمطار شديدة واتباع التعليمات التي أعلن عنها الدفاع المدني.

منطقة جازان : تشهد هذه المنطقة حالة من سقوط الأمطار بغزارة شديدة خاصة في مناطق الريث وهروب وصامطة والدائر والعارضة والعيدابي وفيفاء والحرث.

منطقة عسير : هذه المنطقة يتواجد بها عدد من المرتفعات والجبال ومن المتوقع أن تشهد هذه المنطقة حالة من الهطول الغزير للأمطار المصحوبة بظهور مجموعة من السيول وقد أعلن الدفاع الوطني بالابتعاد عن مناطق السيول حيث إن في هذه المنطقة يتم حدوث انجراف.

مكة المكرمة: من المدن التي تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بدء من يوم الأحد حتى يوم الخميس ولكن من المتوقع حدوث مجموعة من التقلبات في الساعات النهارية.

مُند الساعات الصباحية لليوم ويوجد حالة من التنويه المشددة من قبل الدفاع المدني حيث يوجد حالة مطرية غزيرة على بعض المناطق السعودية ومن المتوقع أن يتم ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تؤثر على جميع المدن.