خطوات تسجيل النقل المدرسي في السعودية للعام الدراسي 2025-2026 بطريقة سهلة وسريعة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في المملكة العربية السعودية، يتساءل أولياء الأمور عن خطوات تسجيل النقل المدرسي لأبنائهم بشكل إلكتروني وسهل عبر نظام "نور" المعتمد من وزارة التعليم. في هذا المقال نشرح لكم آلية التسجيل بالتفصيل لتفادي الأخطاء وضمان حجز مقعد في الحافلات المدرسية الرسمية.

طريقة تسجيل النقل المدرسي عبر نظام نور 2025-2026

وفّرت وزارة التعليم السعودية خدمة النقل المدرسي بالتعاون مع شركة تطوير النقل، حيث يمكن تسجيل الطلاب من خلال نظام “نور” الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام نور: noor.moe.gov.sa تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر. اختيار “طلب النقل المدرسي” من القائمة الرئيسية. تحديد اسم الطالب المراد تسجيله. تعبئة البيانات المطلوبة بدقة (العنوان، المدرسة، المرحلة). الموافقة على الشروط والأحكام. سداد الرسوم الرمزية إن وُجدت (حوالي 200 ريال سنويًا). تأكيد الطلب وانتظار ظهور حالة القبول.

ينصح بالتقديم مبكرًا لضمان الحصول على مقعد، خاصة في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية.

شروط التسجيل في النقل المدرسي والفئات المستفيدة

يشترط للتسجيل في خدمة النقل المدرسي أن يكون الطالب في نطاق المدرسة الجغرافي، وأن يكون من الفئات المستحقة (المرحلة الابتدائية – طلاب التربية الخاصة – طلاب القرى والهجر).

كما تُعطى الأولوية للطلاب في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول إليها بالمواصلات العادية، علمًا بأن الخدمة تخضع لمعايير السلامة التي تضمن راحة وأمان الطلاب خلال تنقلهم.