ضبط طبيب وطيار في الكويت بقضيتي خمور وذخائر والداخلية تكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت الكويت واقعة صادمة بعد إعلان وزارة الداخلية عن ضبط طبيب وطيار في قضيتين منفصلتين تتعلقان بحيازة مشروبات كحولية وذخائر، في حملة أمنية مكثفة استهدفت الخارجين عن القانون، وذلك ضمن جهود الوزارة لحفظ الأمن والاستقرار، عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل القبض على الطبيب والطيار في قضايا مختلفة

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن أحد المتهمين، وهو طبيب يعمل بإحدى المستشفيات الكبرى، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المستوردة والمحلية، وذلك خلال تفتيش أمني دقيق لمركبته في أحد الشوارع الحيوية بالكويت. وأوضحت الجهات الأمنية أن الطبيب حاول التهرب من التفتيش بادعاءات طبية، لكن رجال الأمن تمكنوا من كشف حيازته للمضبوطات.

وفي واقعة منفصلة، تم ضبط طيار كويتي بحوزته ذخائر غير مرخصة كانت مخزنة بطريقة مخالفة داخل مقر سكنه. وجاء ذلك بعد تلقي معلومات موثوقة من مصادر أمنية، ما دفع الجهات المعنية إلى تنفيذ إذن النيابة وتفتيش الموقع بدقة. وأفادت الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الذخائر تعود لفترات زمنية سابقة، ويجري التحقق من دوافع الاحتفاظ بها.

الداخلية تؤكد استمرار الملاحقات وتطبيق القانون دون تمييز

أشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من تثبت إدانته بارتكاب أي جرم سيتم محاسبته قانونيًا، بغض النظر عن منصبه أو مكانته الوظيفية. وأضافت أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، وتشمل تفتيشات دورية ونقاط تفتيش عشوائية للحد من أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

كما تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وسط تشديد الوزارة على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والتعليمات المعمول بها في البلاد، مؤكدة أن هذه الحوادث لن تمر دون محاسبة رادعة.