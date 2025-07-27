كيفية الاستعلام عن رقم الحدود إلكترونيًا بخطوات سهلة لجميع المقيمين والزوار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رقم الحدود يُعد أحد المستندات الرسمية التي يحتاج إليها الوافدين إلى المملكة العربية السعودية حيث من خلال هذا الرقم يتم إنجاز العديد من المُعاملات الحكومية سواء كانت إدارية أو إلكترونية، وقد وجه العديد من الوافدين الاستفسارات حول الاستعلام عن رقم الحدود إلكترونيًا، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود إلكترونيًا

تعتبر منصة أبشر واحدة من المنصات الإلكترونية التي تساعد المقيمين في إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية، فقد أعلنت الحكومة السعودية عن طرح خدمة الاستعلام عن رقم الحدود إلكترونيًا ونحن سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر” من هنا“. تسجيل الدخول من خلال أبشر أفراد. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على الاستعلام عن رقم الحدود. يجب تحديد الشخص إذا كان من دول مجلس التعاون الخليجي أو زائر. يطلب تعبئة مجموعة من البيانات الشخصية ( رقم الهوية – رقم الإقامة). تأكد من صحة البيانات المطلوبة. انقر على زر الاستعلام. سوف تظهر جميع المعلومات.

طرق أخرى تساعد في التعرف على عن رقم الحدود

تعتبر طريقة الاستعلام من خلال منصة أبشر من أسرع وأفضل الطرق المستخدمة في الاستعلام ولكن هناك مجموعة من الطرق المتاحة التي تساعد المقيمين من الاستعلام عن هذا الرقم وهي:

زيارة مكتب الجوازات.

استخدام مجموعة من الخدمات الإلكترونية دون التسجيل في أبشر.

أهمية رقم الحدود في السعودية

تعتبر رقم الحدود من المعلومات الرئيسية التي يحتاج إليها جميع الزائرين إلى المملكة ولكن هناك العديد الراغبين في التعرف أهمية هذا الرقم وهي:

يساعد في إصدار الإقامة .

يتطلب فتح الحساب البنكي وجود رقم الحدود الوافد للمملكة.

التسجيل في المنصات الإلكترونية يتطلب وجود رقم حدود للزوار.

للتقديم على التأمين الصحي يجب أن يتم إرفاق رقم الحدود.

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود إلكترونيًا من التساؤلات التي يتم طرحها على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي حيث من خلال هذه الخدمة يتم توفير الوقت والجهد بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية، وتعتبر هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي تم طرحها خلال السنوات السابقة.