شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات وتخصصات هندسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شملت الوظائف المعلنة تخصصات هندسية متعددة مثل هندسة التعدين، البترول، الميكانيكا، والكهرباء، إلى جانب تخصصات تقنية في نظم المعلومات، دعم فني وتحليل البيانات. كما طلبت الشركة كوادر في الإدارة المالية، الموارد البشرية، الصحة والسلامة والبيئة.

وضعت الشركة شروطاً تُلزم المتقدمين بحمل شهادات معتمدة في التخصص المطلوب، مع تفضيل ذوي الخبرة السابقة في قطاع المعادن أو الصناعة. كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بقدرات تواصل جيدة ومستوى لغوي كافٍ للعمل في بيئة متعددة التخصصات.

مزايا التوظيف وآلية التقديم

توفر شركة معادن حزمة مزايا تنافسية تشمل رواتب مجزية حسب المؤهل والخبرة، تأمين صحي أسري، بدل سكن وتنقل، إجازات مدفوعة، بالإضافة إلى فرص تدريب وتأهيل مهني مستمر ضمن برامج تطوير داخلية. كما تتيح برامج للترقية الدورية والتطور الوظيفي ضمن بيئة عمل متطورة ومستقرة.

يُجرى التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية على موقع شركة معادن الإلكتروني، حيث يرفع المتقدم سيرته الذاتية ويحدد المجال التخصصي. وقد تم تحديد موعد نهائي للتقديم بنهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على التواصل مع المرشحين المناسبين لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة.