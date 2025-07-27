يبدأ من 6000 ريال! الموارد البشرية تعلن راتب المهن المحاسبية في قرار التوطين لحملة البكالوريوس والدبلوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واحدة من أهم المؤسسات الحكومية التي تساعد في طرح العديد من الخدمات ،فقد تم الإعلان في الأيام السابقة عن رواتب المهن المحاسبية في قرار التوطين لحملة البكالوريوس والدبلوم، وهذا القرار يساعد على رفع نسبة التوطين داخل المملكة، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الموارد البشرية تعلن راتب المهن المحاسبية

تم الإعلان من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد الراجحي عن أطلاق قرارًا جديدًا يقضى بتوطين المهن المحاسبة في القطاع الخاص وخاصة في المؤسسات التي يتم العمل بها أكثر من 5 أفراد أو المؤسسات التي يتواجد بها المهم المحاسبة بنسبة تتعدى 30%، وقد تم الإعلان عن توفير 9800 فرصة وظيفية تستهدف المحاسبين، وتعبر هذه النسبة تساعد على تأهيل عدد كبير من خريجين للعمل في هذا المجال.

أجور المهن المحاسبية تبدأ من 6 ألف ريال

تم الإعلان من قبل وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية عن الوظائف التي أتاحتها الوزارة حيث تم التأكيد أن رواتب هذه الوظائف تبدأ من 6 آلاف ريال سعودي في حالة حاملي البكالوريوس و4500 ريال لحاملي الدبلوم، ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

مدير إدارة التقارير المالية.

مدير حسابات.

مدير إدارة الزكاة والضرائب.

مراجع داخلي.

مدير الإدارة العامة للمراجعة.

محاسب تكاليف.

الهدف من قرار التوطين لحملة البكالوريوس والدبلوم

تم التوضيح من قبل الراجحي أن الهدف من إصدار هذا القانون هو ضمان سعى الوزارة في التوطين لعدد من المهن من الجنسين ولكن لمن أهم يحملون الجنسية السعودية، حيث من خلال طرح هذه الفرص الوظيفية يتم التحسين من بيئة العمل بجانب التحسين من الظروف المعيشية للمتقدمين، كما تم التوضيح من قبل الوزارة أن هذا القرار الهدف منه رفع مساهمة الكوادر الوطنية داخل سوق العمل والرفع من الإنتاجية الكوادر البشرية.

الموارد البشرية تعلن راتب المهن المحاسبية حيث إن الهدف من هذا القرار هو التحسين من بيئة العمل في عدد من المجالات المتنوعة، وهذه الأجور تم تحديدها لمن يحمل البكالوريوس والدبلوم، وفي النهاية نتمنى أن نكون قدمنا لكم أفضل التفاصيل الخاصة بهذه الرواتب.