بعد جهود ولي العهد محمد بن سلمان.. الرئيس الفرنسي يعترف بدولة فلسطين ويعلن حاجة غزة لإعادة الإعمار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام الرئيس الفلسطيني بالإعلان عن شكره وتقديره إلى جهود المملكة العربية السعودية وموقفها المشرف بقيادة خادم الحرمين محمد بن سلمان حيث أسهمت هذه الجهود بشكل كبير في اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين وهذا بعد خوض البلاد الكثير من الحروب، وفور أن أعلن الرئيس الفلسطيني عن هذا كثر البحث من قبل الكثير من المواطنين عن تفاصيل هذا الإعلان ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الرئيس الفرنسي يعترف بدولة فلسطين

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة عن شكره وتقديره على جهود السعودية ومواقفها المشرفة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أسهمت بشكل كبير في الالتزام الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وكان قد رحب الرئيس الفلسطيني برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد فيها عزم البلاد على الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل معربًا أن هذه الخطوة الشجاعة من شأنها الإسهام في إرساء السلام على أساس حل الدولتين وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.

حرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الفرنسي أن إعلان ماكرون يمثل انتصارًا للحق الفلسطيني ويعكس حرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه والتزامها بالشرعية الدولية محدثًا في هذا الأمر دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين المعترف به دوليًا استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

اهتمام السعودية بالقضية الفلسطينية

تحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من السعودية التي لم تغفل في الدفاع عنها بمختلف المحافل الدولية، حيث أكدت الدولة مرارًا وتكرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبني مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد شددت السعودية على أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي الإغفال عن مسؤولياته تحت أي ذريعة داعية في هذا اتخاذ القرارات المهمة التي تكفل في تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني، وقد وصف بيان وزارة الخارجية السعودية إعلان الرئيس الفرنسي بأنه قرار تاريخي يؤكد فيه توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

يعتبر اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين بمثابة خطوة مهمة سوف تساهم بشكل كبير في حصول فلسطين على الاستقلال، ولكن لا يمكننا أن ننسى أن السبب وراء اعتراف الرئيس هو جهود المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضية منذ اللحظة الأولى.