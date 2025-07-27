شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة العربية تصطحب قطتها موكا على رحلة الخطوط الجوية من دبي للرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت الإعلامية ريم بوقمرة، مذيعة قناة “العربية”، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت صورة لها وهي على متن طائرة الخطوط السعودية برفقة قطتها “موكا”.

وقالت ريم التي أعلنت مؤخرًا استقرارها في الرياض، إن القطة ستستقر معها أيضًا، مشيدة بالخطوط السعودية التي وصفتها بأنها من الشركات النادرة التي تتيح صعود القطط إلى المقصورة مع الركاب.

وأظهرت الصورة القطة “موكا” جالسة بهدوء على حضنها، أمام شاشة عرض تعليمات السلامة، في مشهد يعكس تطور تجربة السفر على متن الطيران السعودي.

وتسمح الخطوط السعودية باصطحاب القطط على متن الطائرة مع الركاب، وهو أمر نادر عالميًا؛ حيث أن وجود القطة بشكل طبيعي داخل المقصورة يدل على تطور لوائح النقل لدى “السعودية” وتسهيلها للركاب.