شكرا لمتابعة خبر عن مشاعر والدي التوأم السيامي السوري سيلين وإيلين بعد نجاح فصلهما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتابت مشاعر الفرحة والسعادة والدي التوأم السيامي السوري “سيلين وإيلين” بعد عملية نجاح فصلهما.

وأظهر مقطع فيديو، تأثر والدة التوأم السيامي السوري بعد نجاح عملية فصلهما وفرحتها ودموع الفرح تتساقط من عينيها.

وكان قد بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بقيادة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة صباح اليوم، عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” عبدالمنعم الشبلي، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، أن أُسرة التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” كانوا لاجئين لدى الجمهورية اللبنانية، وحملت والدتهما بتوأمٍ من ثلاث أجنة منهما طفلتان ملتصقتان وطفل سليم وغير ملتصق، وتم ولادتهما بتاريخ 28 فبراير 2024م بعملية قيصرية في مستشفى رفيق الحريري بمدينة بيروت، مشيرًا إلى أن التوأم يبلغان من العمر سنة و(5) أشهر، ويبلغ وزنهما مجتمعين (14) كيلوغرامًا.