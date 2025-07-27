عاجل: 4 إجراءات عاجلة لصاحب جواز السفر المفقود خارج السعودية

الدمام - شريف احمد - حددت المديرية العامة للجوازات 4 إجراءات هامة يجب اتباعها حال فقدان جواز السفر خارج المملكة، وذلك لحماية صاحب هذه الوثيقة.

4 إجراءات عاجلة لصاحب جواز السفر المفقود خارج السعودية

وجاءت الإجراءات كالتالي:

أبلغ عن فقدان جواز السفر لدى أقرب مركز شرطة في الدولة التي تتواجد بها.

راجع ممثلية المملكة لرفع بلاغ فقدان جواز سفر مع إرفاق إثبات الفقدان.

استلم تذكرة مرور مؤقتة أو جواز سفر جديد من قبل ممثلية المملكة لتتمكن من العودة إلى المملكة.

راجع إدارة الجوازات فور العودة للمملكة لاستكمال إجراءات الفقدان.

فقدان جواز السفر

فقدان الجواز بالداخلأوضحت الجوازات السعودية، أنه في حال تسجيل البلاغ إلكترونيًا بفقدان جواز السفر لا يمكن إلغاؤه.كما لا يمكن استخدام الجواز، ويلزم متابعة حالة البلاغ عبر منصة أبشر لإعادة إصدار الجواز.

ويمكنك التقدم ببلاغ فقدان عن جوازك المفقود من خلال حسابك

كانت أصدرت المديرية العامة للجوازات (8,155) قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.