شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تطلق نظام ”التسريع الأكاديمي“ لتمكين الطالبات المتفوقات والان نبدء بالتفاصيل

تمكين الطالبات المتفوقات

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نظام ”التسريع الأكاديمي“، والموجه للطالبات المتفوقات المقبولات في الجامعة للعام الجامعي 1447 هـ .ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الطالبات المتميزات من تسريع مسارهن التعليمي وإتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر، بما يتناسب مع قدراتهن وتفوقهن العلمي.ويتضمن النظام مسارين رئيسيين، أولهما ”التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية“، والذي يتيح للطالبات المقبولات في مساري الكليات الصحية أو كلية الهندسة التسكين المباشر في تخصصاتهن دون الحاجة لدراسة السنة التأسيسية، وذلك بعد اجتياز اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة، وشريطة الحصول على نسبة مركبة لا تقل عن 89%.أما المسار الثاني فهو ”التسريع الجزئي“، الذي صُمم ليعفي الطالبات المقبولات في كليات التمريض، وعلوم الحاسب والمعلومات، والعلوم، وإدارة الأعمال من دراسة بعض المقررات الدراسية عند اجتيازهن اختبارات مخصصة لها، وبنفس شرط الحصول على نسبة مركبة لا تقل عن 89%.وأوضحت الجامعة أن هذا النظام يأتي في إطار مساهمتها في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2025، من خلال التميز في التعليم وإعداد كفاءات منافسة للسوق العمل، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية.ودعت الطالبات الراغبات في الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الشروط ومواعيد الاختبارات إلى زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل.