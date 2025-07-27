بالصور هدد جدة يعود في 1447 وبدء إخلاء 800 مبنى متهالك في حي الرويس بجدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بدء إخلاء 800 مبنى متهالك في حي الرويس بجدة - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

معالجة أوضاع المباني المتدهورة

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة صحيفة "اليوم" صورًا لعدد من المباني المتهالكة داخل نطاق حي الرويس بمحافظة جدة، وذلك تزامنًا مع إعلان أمانة جدة بدء تنفيذ إشعارات الإخلاء لتلك المباني ابتداءً من اليوم، لتعزيز السلامة العامة ومعالجة الواقع العمراني المتدهور في المدينة.وتُظهر الصور التي التقطتها العدسة ملامح التهالك البادية على واجهات المباني، وتصدعات الجدران والأسقف، في مشهد يعكس حجم الخطر الذي بات يهدد قاطني هذه الأبنية. ويُلاحظ انتشار الشقوق العميقة وتلف البنية التحتية، إلى جانب غياب معايير السلامة، ما يبرر الحاجة العاجلة للتدخل.وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت أنها تستهدف في هذه المرحلة أكثر من 800 مبنى ضمن حي الرويس، تم رصدها من قبل فرقها الميدانية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الإدارة العامة للطوارئ والأزمات.ويمثّل هذا التحرك امتدادًا لخطط الأمانة السابقة التي نُفذت في أحياء الفيصلية، الربوة، والفاروق، والتي أسفرت عن إزالة 596 مبنى آيلاً للسقوط، وذلك في إطار خطة متكاملة لمعالجة أوضاع المباني المتدهورة في جدة.وأكدت الأمانة حرصها على اتباع الإجراءات النظامية في كل مراحل الإخلاء والإزالة، بدءًا من الرصد والتوثيق، مرورًا بإشعار الملاك ومنحهم المهلة القانونية، وصولاً إلى المعالجة الميدانية، وذلك دعمًا لمستهدفات برنامج“جودة الحياة”وضمن التزام الأمانة بتوفير بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.