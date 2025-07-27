الطريقة الأسرع للاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحة أو الهوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحرص الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن المخالفات المرورية حيث تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجههم ويجب عليهم دائمًا التوجه إلى الإدارة العامة للمرور للتخلص من هذه المشكلة، ولكن استطاعت الحكومة السعودية إتاحة منصة إلكترونية تساعد المواطنين في الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على الطريقة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 1447 برقم اللوحة

يستطيع كافة الأفراد في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال استخدام رقم اللوحة وهذا من خلال منصة أبشر التي تتيح لكافة الأفراد معرفة الكثير من الخدمات المختلفة وللاستعلام عن مخالفات المرور لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر “من هنا“. النقر على أبشر أفراد. من ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الشخصية. النقر على الخدمات. اختيار خدمات المرور. الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور. إدراج كل المعلومات التي يطلبها الموقع بشكل دقيق ومنها رقم اللوحة. في النهاية سوف تظهر جميع البيانات التي تخص المخالفات.

اقرأ أيضًا:احذر هذه الحالات.. متى يتم سحب رخصة القيادة بسبب المخالفات المرورية في مصر؟

اقرأ أيضًا:هل تمنع المخالفات المرورية إصدار جواز سفر بدل مفقود؟! الجوازات السعودية تردّ

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور 1447

من الممكن الاعتراض على مخالفات المرور إلكترونيًا وبكل سهولة وهذا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر “من هنا“. الضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور الخاصة بك. في حالة عدم وجود حساب قم بإنشاء حساب جديد باتباع تعليمات الموقع. بعد تسجيل الدخول النقر على خدمات. من ثم اختيار قسم خدمات المرور. النقر على خيار الاعتراض على المخالفات المرورية. ستظهر أمامك قائمة كاملة بالمخالفات المسجلة على المركبة. قم بتحديد المخالفة التي ترى أنها غير صحيحة. مراجعة كافة التفاصيل التي ترتبط بالمخالفة قبل تقديم الاعتراض. بعد تحديد المخالفة الضغط على خيار تقديم الاعتراض. إدخال سبب الاعتراض بشكل واضح ودقيق. يفضل دعم الاعتراض بأي معلومات أو أدلة تثبت وجهة نظرك. بعد تقديم الاعتراض ستتمكن من متابعة الحالة من خلال نفس الصفحة على المنصة. سوف تعمل الجهات المختصة على مراجعة الاعتراض وفي حالة قبوله تلغي المخالفة بصورة تلقائية من السجل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وتمكنا من التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور في المملكة العربية السعودية بصورة إلكترونية، كما وقد تطرقنا في الحديث عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاعتراض على المخالفة.