خطوات الاستعلام عن بيانات وافد عبر موقع وزارة الموارد البشرية بالسعودية الصحيحة، حيث تعتبر المملكة من ضمن الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، وتسعى لإتاحة متنوع الخدمات للمواطنين والمقيمين أونلاين، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن بيانات موظف وافد عن طريق الموقع الرسمي للوزارة؛ لهذا من خلال موقع الخليج 365 سوف نوضح التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن بيانات وافد عبر موقع وزارة الموارد البشرية بالسعودية

تُقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن بيانات وافد من ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها لجميع المواطنين والمقيمين، وهي تتم بواسطة اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هُنا” مباشرةً. من ثم إدخال رقم الحدود، أو رقم الإقامة أو رقم الجواز في الحقول الظاهرة. تحديد الجنسية من القائمة المنسدلة. إدراج رمز التحقق الظاهر على الشاشة بشكل صحيح. بعد ذلك النقر على أيقونة “بحث”. ستظهر صفحة أخرى بها تفاصيل العامل الوافد من الاسم والتاريخ والجنسية والمهنة واسم صاحب العمل وحالة الإقامة.

مزايا خدمة الاستعلام عن موظف وافد

هناك مجموعة من المزايا التي تعود على الموظف الوافد أو صاحب العمل بالمملكة العربية السعودية عند استخدام خدمة الاستعلام عن وافد إلكترونيًا عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وهي تتمثل فيما يلي:

تظهر كافة المعلومات الخاصة بالموظف الوافد بواسطة تدوين رقم السكن.

الخدمة متاحة للجميع دون الحاجة إلى الدعم الفني.

إمكانية الحصول على المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل أو مقرات الوزارة.

التواصل مع وزارة الموارد البشرية

تُجدر الإشارة إلى أنه يمكن التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من خدمة الاستعلام عن موظف وافد، حيث يمكن الاتصال بكل سهولة عبر الهاتف المحمول بواسطة الرقم الرسمي بدلًا من الذهاب لمكاتب العمل، والاتصال يتم عبر الرقم الآتي 19911.

تُتيح خدمة الاستعلام عن موظف وافد في السعودية الوصول إلى المعلومات الدقيقة والسريعة من أجل التحقق من بيانات المقيمين داخل سوق العمل في المملكة، وتساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها.