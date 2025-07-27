وظائف شاغرة في شركة حسن جميل للسيارات بمجالات متنوعة ورواتب مغرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة حسن جميل للسيارات عن فتح باب التوظيف للعديد من الوظائف الشاغرة في مجالات متنوّعة داخل المملكة، ضمن خطتها لتوسيع نشاطها وتعزيز خدماتها في قطاع السيارات. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الشركة توسعًا واضحًا في فروعها وخدماتها، مع اهتمام خاص بضم كوادر مهنية مؤهلة ومدربة، عبر موقع الخليج 365.

مجالات الوظائف والتخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة مجالات متعددة تشمل خدمة العملاء والمبيعات، الصيانة الفنية، التسويق الرقمي، والإدارة اللوجستية. كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى موظفين في أقسام ما بعد البيع، الجودة، والمشتريات. يُشترط على المتقدمين الحصول على مؤهل مناسب، وأفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة في قطاع السيارات أو خدمة العملاء.

تتميز هذه الوظائف بتنوع التخصصات وسعة الانتشار الجغرافي، حيث تتبع الشركة فروعًا في عدة مدن كبرى، ما يتيح فرصًا للمرشحين بالانتقال أو العمل في مقر الشركة المركزي بالرياض حسب نوع الوظيفة.

مزايا التوظيف في شركة حسن جميل وخطوات التقديم

تقدّم شركة حسن جميل حزمة مزايا مغرية تشمل رواتب تنافسية، تأمين صحي، إجازات سنوية مدفوعة، وتدريب مهني مكثّف ضمن برنامج تطويري داخلي. كما يتوفر نظام ترقية وظيفية دوري وتقييم أداء يوفر فرصًا للتطور المهني ضمن الشركة.

يتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية المتاحة على موقعها. حُددت نهاية فترة التقديم في تاريخ ثابت يُعلن عنه لاحقًا لكل وظيفة على حدة، وسيتم التواصل مع المتقدمين المقبولين لإجراء مقابلات شخصية واختبارات تقييم قدرات.