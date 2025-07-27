شركة سيف للخدمات الأمنية توفر وظائف شاغرة بالرياض بشروط ومزايا مغرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة سيف للخدمات الأمنية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض، وذلك ضمن خطتها لتوسيع كوادرها وتقديم خدمات أمنية متطورة تتماشى مع متطلبات السوق السعودي. وتأتي هذه الفرص الوظيفية مع مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في العمل بمجال الحراسات الأمنية، عبر موقع الخليج 365.

شروط التقديم والمزايا المتاحة

أوضحت شركة سيف أن التقديم متاح للرجال من المواطنين السعوديين، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة أو أعلى، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة البدنية المناسبة لطبيعة العمل الأمني. كما يُفضل وجود خبرة سابقة في نفس المجال، لكن ذلك ليس شرطًا أساسيًا.

وتشمل المزايا التي تقدمها الشركة رواتب مجزية، تأمين طبي، تدريب مستمر، فرص للترقي الوظيفي، بالإضافة إلى بيئة عمل مستقرة ومنظمة تساعد على تطوير المهارات المهنية للعاملين.

شاهد أيضًا: مدارس السنابل الأهلية بالرياض تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية متاحة الآن

خطوات التقديم ومواعيد المقابلات

أشارت الشركة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية للتوظيف أو عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المعتمد، مع الالتزام بالموعد النهائي للتقديم الذي حددته في نهاية الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن تبدأ المقابلات الشخصية خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم التواصل مع المرشحين المطابقين للشروط عبر رسائل نصية أو مكالمات هاتفية.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير فرص عادلة ومتساوية لجميع المتقدمين، ودعت الراغبين إلى سرعة التقديم قبل إغلاق باب التوظيف نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على هذه الفرص.