بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة والأسنان والمجالات الهندسية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق قرار رسمي برفع نسب التوطين في مهن الصيدلة، طب الأسنان، والمهن الفنية الهندسية، في إطار جهود دعم التوطين المهني وتعزيز مشاركة المواهب الوطنية في القطاعات الحيوية. يأتي هذا القرار ضمن خطوات سريعة لدفع التوظيف المحلي وتعزيز فرص العمل للمواطنين في مجالات تخصصية تتطلب خبرات ومهارات دقيقة.

تفاصيل القرار والنسب الجديدة للتوطين

أوضحت الجهات أن القرار يشمل رفع نسبة المقيدين السعوديين في الوظائف الفنية والهندسية إلى نسب أعلى من السابق، وتحديد حد أدنى للكوادر المحلية في مجالات مثل الصيدلة وعيادات الأسنان والصيانة الهندسية. كما تم منح الشركات والمؤسسات مهلة تنظيمية للالتزام بالنسب الجديدة، بالإضافة إلى خطط تدريب وتأهيل قادمة لتجهيز الفئات المستهدفة للعمل المهني المطلوب.

يأتي التوطين وفق آليات مدروسة، تشمل التعاون مع الجهات التعليمية والتقنية، لضمان توفير كوادر وطنية مؤهلة علمياً ومهنيًا، قادرة على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية تدريجياً بشكل منظم.

الآثار المتوقعة على سوق العمل والاقتصاد الوطني

من المتوقع أن يسهم رفع نسب التوطين في انخفاض البطالة بين السعوديين، وزيادة إنتاجية قطاع الخدمات الصحية والصناعية والهندسية، بالإضافة إلى تعزيز النمو في قطاعات استراتيجية مستهدفة. ويأتي الدعم الحكومي والتعاون المؤسسي ضمن رؤية التوطين المستدام 2030، ما يضمن توفير فرص وظيفية متنوعة ومستقرة، ويعزز من انتقال الاقتصاد نحو اقتصاد أكثر استدامة ويعتمد على المواطن.

كما أشار القرار إلى توفير حلقات تدريبية مجانية وبرامج تطوير المهارات للفئات المستهدفة، بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمهنية، بهدف الإعداد الجيد لاستلام الوظائف الفنية والهندسية بكفاءة عالية.