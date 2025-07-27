حادث طعن جماعي داخل متجر يسفر عن 11 إصابة والشرطة تعتقل الجاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد أحد المتاجر الكبرى في مدينة مزدحمة حادث طعن جماعي مروع، أسفر عن إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الجاني واعتقاله في مكان الحادث. وأثار الحادث حالة من الذعر بين المتسوقين، الذين فرّوا هاربين بمجرد وقوع الهجوم، عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل الحادث وتحرك الجهات الأمنية

بحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الجهات الأمنية، فإن المهاجم دخل المتجر بشكل طبيعي، قبل أن يبدأ بطعن عدد من المتواجدين بشكل عشوائي باستخدام آلة حادة. وقد هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم فرض طوق أمني حول المكان.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على الجاني دون مقاومة، وأن التحقيقات جارية حاليًا لكشف دوافعه المحتملة، سواء كانت نفسية أو مرتبطة بدوافع أخرى، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

حالة المصابين واستعداد الطواقم الطبية

أوضحت الجهات الصحية أن حالة المصابين مستقرة في معظمها، بينما وُصفت إصابة اثنين بأنها خطيرة، وتم إدخالهما إلى غرف العمليات فور وصولهما. كما تم دعم المستشفى القريب من موقع الحادث بطواقم إضافية تحسبًا لأي طارئ.

وأثار الحادث جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون بتشديد الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث حول العالم.