أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في السعودية اليوم وتحذيرات من الدفاع المدني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد المملكة العربية السعودية حالة من الاضطراب في طقس اليوم حيث تم الإعلان من قبل المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في السعودية، وتم التوضيح أن هذه الحالة سوف تستمر لعدد من الأيام لست فقط مجموعة من ساعات، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التوقعات.

أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في السعودية اليوم

وفقًا للبيان الذي تم إصداره من قبل المركز الوطني للأرصاد في السعودية تبين أن هناك أمطار رعدية سوف تُصيب البلاد اليوم مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح المصحوبة بالأتربة والغبار على عدد من المدن داخل السعودية، وفي عدد من المدن منها الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة سوف تشهد انعدام الرؤية الأفقية على الطرق العامة ولهذا يجب توخي الحذر.

الأثر المناخي على مكة والمناطق المجاورة

تشهد مكة المكرمة دائمًا حالة من سقوط الأمطار في فصل الصيف وهذا لم يكن شيء مفاجأة بالنسبة لسكان المدينة حيث إنها من المدن التي تشهد حالة من التقلبات الجوية المُصحابة بالرياح الموسمية، تتعرض المناطق الجبلية في مكة المكرمة إلى مجموعة من العواصف الرعدية التي من المتوقع وجود مجموعة من الفيضانات المفاجئة.

نصائح هامة للمواطنين والمقيمين

تم الإعلان من قبل المركز الوطني للأرصاد عن مجموعة من النصائح التي تساعد الجميع في عدم حدوث ضرر نتيجة هذه التقلبات الجوية، ونحن سوف نسرد لكم هذه النصائح من خلال السطور التالية:

يتم متابعة المركز الوطني للأرصاد للتعرف على أخر التطورات.

تنجب النقل في الساعات الذروة للتقلبات المطرية.

عدم الاقتراب من مجاري حيث إنها تكن في مهب السيول.

الالتزام بتعليمات التي تم الإعلان عنها من قبل الدفاع المدني.

تأثير الطقس على حركة السير والطرق السريعة

يوجد مجموعة من التوقعات التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد حول تأثير الطقس على حركة السير في المملكة، حيث من المتوقع أن تتأثر المناطق القريب من الأمطار حيث يوجد عدد من الانزلاقات التي تؤثر على حركة السير، فيجب على جميع المواطنين والمقيمين توخي الحذر من الطرق المفتوحة حيث إن في عدد من الساعات يوجد ظل انخفاض في مدى الرؤية المصحوبة بالأتربة والغبار.

حالة الموانئ البحرية في السعودية

تطل المملكة العربية السعودية على أثنين من أهم الموانئ البحرية التي تعتمد عليها في المُعاملات التجارية بينها وبين الدول المجاورة، ونحن سوف نتعرف على حالة هذه الموانئ من خلال الجدول التالي:

حالة الميناء الخليج العربي البحر الأحمر الرياح مع بداية الساعات الصباحية لليوم شهد الخليج العربي رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة. الرياح السطحية في البحر الأحمر في الساعات الأولى الصباحية ليوم جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والوسط ، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوب ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر من نصف متر إلى متر ونصف على الأجزاء الشمالية والوسط/ ومن متر إلى مترين ونصف في الجنوب حالة البحر خفيف الموج من خفيف إلى متوسط

أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في السعودية اليوم من الأخبار التي تم تداولها على كثير من محركات البحث في الساعات الصباحية لليوم، وفي نهاية نتمنى أن نكون قدمنا لكم حالة الطقس المتوقعة على مدار اليوم.