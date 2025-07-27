تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بباكستاني هرب الهيروين إلى المملكة بطريقة غير مشروعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة من الجنسية الباكستانية، بعد أن أُدين بتهريب كميات من مادة الهيروين المخدرة إلى داخل المملكة بطريقة غير مشروعة. ويأتي تنفيذ الحكم في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من آفة المخدرات بكل أشكالها، عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل القضية وجهود المكافحة

أوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من ضبط الجاني أثناء محاولته إدخال كمية من الهيروين إلى أراضي المملكة، وبعد التحقيقات وإحالته إلى المحكمة المختصة، ثبت تورطه في الجريمة، وصدر بحقه حكم بالقتل تعزيرًا. وقد أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم، وصُدّق عليه من المقام السامي، ليتم تنفيذه اليوم.

وأكدت الوزارة أن المملكة ماضية في التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه تهريب أو ترويج المواد المخدرة، مشددة على أن العقوبات ستكون رادعة في سبيل حماية أمن المجتمع وصحة أفراده.

موقف المملكة الصارم من المخدرات

تعكس هذه الأحكام الموقف الثابت للمملكة في مواجهة جرائم المخدرات، حيث تولي الجهات الرسمية أهمية بالغة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والصحة العامة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع شبكات التهريب والترويج، مستخدمة أحدث التقنيات والخطط الأمنية الفاعلة، للتصدي لأي محاولات لاستهداف المجتمع.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالمخدرات، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل أحد أهم عناصر نجاح الجهود الأمنية في حماية الوطن من هذه الآفة.