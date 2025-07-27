خبير يوضح أسباب تحول سوق اللوحات المميزة إلى استثمار ضخم ومربح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهد سوق اللوحات المميزة للسيارات في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة جعلته أحد مجالات الاستثمار الفريدة من نوعها، حيث أصبحت بعض أرقام اللوحات تُباع بمبالغ خيالية تصل إلى ملايين الريالات. وأوضح أحد الخبراء في شؤون الأصول البديلة أن الإقبال الكبير على هذه اللوحات لم يعد بدافع الرفاهية فقط، بل تطور ليصبح بابًا للاستثمار والعائد السريع، عبر موقع الخليج 365.

القيمة السوقية للوحات المميزة في تزايد مستمر

أشار الخبير إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع القيمة السوقية للوحات، أبرزها محدودية الأرقام المميزة، وزيادة الطلب عليها من قبل رجال الأعمال والمشاهير. كما أن بعض المستثمرين بدأوا في اقتنائها وبيعها لاحقًا بأسعار أعلى، بعد دراسة توجهات السوق بعناية. وأصبحت هذه اللوحات تمثل “رمزًا للمكانة” الاجتماعية، وهو ما عزز قيمتها وزاد من التنافس على شرائها في المزادات الرسمية أو الخاصة.

فرص استثمارية حقيقية وسط تنظيم حكومي

أوضح الخبير أن الحكومة بدأت في تنظيم هذا السوق بشكل أفضل، من خلال توفير منصات رسمية لشراء اللوحات المميزة وإدراجها ضمن المزادات العلنية، مما زاد من مصداقية التعاملات وسهّل على المستثمرين دخول السوق بثقة. كما أن الربح المتوقع من هذه اللوحات قد يتجاوز في بعض الأحيان الاستثمارات التقليدية، خصوصًا إذا تم اختيار الأرقام ذات الندرة العالية أو الرمزية الكبيرة لدى بعض الفئات.