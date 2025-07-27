شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُعلن خلوها رسميًا من مرض أنيميا الخيل المعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز جديد يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية، أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) رسميًا اعتماد خلو المملكة من مرض أنيميا الخيل المعدي، وذلك بعد تقييم فني دقيق أجرته للملف الذي أعده المركز الوطني “وقاء”.

ويأتي هذا الاعتراف الدولي تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في متابعة الأوبئة الحيوانية، وتعزيز الإجراءات الوقائية، وضمان بيئة صحية وآمنة للثروة الحيوانية.

وقد أوضح مركز “وقاء” أن الإعلان يترجم مستوى التنسيق العالي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ويعكس حرص المملكة على دعم قطاع الخيل وتسهيل حركته وتنقلاته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

من جهته، أكد الدكتور سند بن سالم الحربي، رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز، أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة النظام البيطري الوطني، وتفتح آفاقًا أوسع لحركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، من خلال تطوير واعتماد الشهادات الصحية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار الحربي إلى أن المركز يعمل بشكل مستمر على تنفيذ برامج رقابية واستباقية للحد من انتشار الأمراض الوبائية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمرجع إقليمي في مجال صحة الحيوان، خصوصًا في ما يخص أمراض الفصيلة الخيلية التي تؤثر على إقامة السباقات الدولية أو تنقل الخيول.

الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، التي كانت تُعرف سابقًا بالمكتب الدولي للأوبئة (OIE)، تأسست عام 1924، وتركز على تعزيز الشفافية في تبادل المعلومات حول الأمراض الحيوانية، وتحسين صحة الحيوان عالميًا من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.