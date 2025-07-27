شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: لا تروح سياحة في بلد ما يبيك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه الخبير الفلكي والمهتم بالشأن المجتمعي، الدكتور خالد الزعاق، رسالة واضحة ومباشرة للمواطنين بشأن وجهات السفر والسياحة، مؤكدًا أهمية اختيار البلد الذي يرحب بالزوار ويُقدّر وجودهم.

وقال الزعاق في مقطع متداول:”لا تروح سياحة في بلد ما يبيك، ترى السياحة مو بس تذكرة وسكن، فيه ثلاث أشياء لازم تتوفر: الأمن، والمعاملة العادلة بين السائح وأهل البلد، وجو يشرح الصدر”.

وأضاف: “اللي نلقى هالميزات الثلاث في بلدنا، الأمن متوفر، والمساواة واضحة، والدولة ما قصرت من ناحية توفير كل سبل الراحة والترفيه للسائح المحلي والأجنبي”.

تصريح الزعاق لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، خاصة في ظل تزايد الحديث عن تجارب سياحية سلبية في بعض الدول، ما دفع كثيرين لإعادة النظر في خياراتهم واكتشاف الكنوز السياحية داخل المملكة، التي أصبحت تنافس الوجهات العالمية بتنوعها وتطور خدماتها.