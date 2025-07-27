شكرا لمتابعة خبر عن عسير تستقبل السياح بالورود: مشاهد تُجسد أصالة الضيافة بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عكس عمق الكرم السعودي وأصالة الإنسان في منطقة عسير، وثق مقطع مصور لحظات استقبال مجموعة من السيّاح الأجانب بالورود والابتسامات والترحيب الشعبي الدافئ، في صورة تعبر عن الوجه الحقيقي للسياحة في المملكة.

وأظهر المقطع تفاعل السياح مع لحظات الاستقبال التي تميزت بالعفوية والتلقائية، حيث بدا التأثر جليًا على وجوه الزوار، ممن عبّروا عن دهشتهم وإعجابهم بطريقة الاستقبال التي لم تُشعرهم بالغربة، بل وكأنهم ضيوف في منزل أحد المعارف.

يُذكر أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، من خلال التركيز على تقديم تجارب إنسانية أصيلة تلامس الزائر منذ لحظة وصوله، وليس فقط عبر تطوير المرافق والبنى التحتية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جذب أكثر من 100 مليون زيارة سنوية بحلول نهاية العقد، وذلك بدعم مباشر من وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية، ومن خلال مبادرات تُبرز تنوع المناطق الجغرافية والثقافية في المملكة، مثل منطقة عسير، التي تمثل بجبالها وتراثها أحد أبرز الوجهات السياحية المستدامة.