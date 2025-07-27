شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تتصدر.. ضبط 170 مخالفة سياحية في زيارات تفقدية بموسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل



وأسفرت عن ضبط نحو 170 مخالفة؛ حيث هدفت هذه الزيارات للتأكد من التزام مقدمي الأنشطة السياحية بالحصول على ترخيص من وزارة السياحة، لضمان حقوق السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، وذلك تزامنًا مع موسم صيف الدمام - شريف احمد - كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية على مقدمي الأنشطة السياحية في عددٍ من الوجهات السياحية الصيفية بمختلف مدن ومناطق المملكة، حيث نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة خلال الشهر الماضي نحو 2750 زيارة رقابية.وأسفرت عن ضبط نحو 170 مخالفة؛ حيث هدفت هذه الزيارات للتأكد من التزام مقدمي الأنشطة السياحية بالحصول على ترخيص من وزارة السياحة، لضمان حقوق السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، وذلك تزامنًا مع موسم صيف السعودية

ونفَّذت الفرق الرقابية في منطقة عسير أكثر من 420 زيارة تفتيشية وتفقدية على مقدمي الأنشطة السياحية، تم خلالها ضبط أكثر من 25 مخالفة، كما تجاوز عدد الزيارات الرقابية في مدينة الطائف أكثر من 360 زيارة تفتيشية، تم خلالها ضبط نحو 25 مخالفة، في حين بلغ عدد الزيارات الرقابية في مدينة جدة أكثر من 1680 زيارة، تم خلالها ضبط أكثر من 110 مخالفة، فيما نفذت الفرق الرقابية في منطقة الباحة أكثر من 280 زيارة تفقدية وتفتيشية تم خلالها تم ضبط 5 مخالفات.

وشددت الوزارة على جميع مقدمي الأنشطة السياحية التي تشمل وكالات السفر والسياحة ومكاتب الاستشارات السياحية، إضافة لمنظمي الأنشطة السياحية، بالالتزام بنظام السياحة ولوائحه؛ بهدف ضمان حقوق السياح والزوار، داعيةً للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الأنشطة السياحية، وذلك من خلال الاتصال على رقم المركز الموحد للسياحة «930».

زيارات تفتتيشية على الأنشطة السياحية