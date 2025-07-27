- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 أشهر.. مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يقدم 1.65 مليون خدمة صحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عن حجم الخدمات الصحية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة 1,654,917 خدمة صحية.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت خلال هذه الفترة بلغ 1,377,565 فحصًا، في حين تم تنفيذ 87,152 فحصًا شعاعيًا ضمن خدمات الأشعة التشخيصية.
وأضاف أن عدد الوصفات الطبية المصروفة بلغ 190,200 وصفة للمرضى المنومين والمراجعين، ما يشير إلى استمرارية تقديم الرعاية الطبية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
ويأتي هذا الأداء في إطار التزام مستشفى الملك عبدالعزيز بتطبيق مستهدفات برنامج التحول الصحي وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، من خلال رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى رعاية صحية متكاملة ومستدامة.
رعاية طبية شاملةوأكد التجمع أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة من الكوادر الصحية والإدارية، وحرص المستشفى على تعزيز كفاءة التشغيل وتجويد الخدمة بما يلبي احتياجات المرضى والمراجعين.
