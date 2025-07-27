المرور السعودي يطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر لتسهيل الإجراءات للمواطنين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار سعيها لتحديث خدماتها وتحقيق التحول الرقمي الكامل، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة مقار المرور. ويقدم موقع الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل الخدمات الجديدة، وطريقة الاستفادة منها، والفئات المستفيدة.

ما هي الخدمات الجديدة التي أطلقها المرور السعودي عبر أبشر؟

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المرور السعودي، فإن الخدمات الخمس الجديدة تشمل:

خدمة تصاريح إصلاح المركبات

تتيح للمالك إصدار تصريح إلكتروني لإصلاح سيارته في الورش المعتمدة دون الحاجة لمراجعة المرور. خدمة إلغاء مستخدم فعلي للمركبة

تُستخدم لإلغاء ارتباط أحد المستخدمين الفعليين بالمركبة بشكل فوري. خدمة تسجيل مستخدم فعلي جديد

تتيح إضافة مستخدم فعلي للمركبة مع تحديد المدة والقيود الخاصة بالاستخدام. خدمة تصدير المركبات خارج السعودية

تُتيح إصدار تصريح إلكتروني لتصدير المركبة، مما يسهل عملية البيع أو النقل للخارج. خدمة إسقاط المركبات التالفة

تُستخدم لإسقاط المركبات التي لم تعد صالحة للاستخدام بعد نقلها إلى الجهات المعتمدة للتدوير أو التكهين.

من المستفيد من هذه الخدمات؟

الخدمات موجّهة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، سواء كانوا مالكين فرديين أو شركات تمتلك أسطولًا من السيارات. وقد تم تصميم هذه الخدمات لتناسب احتياجات مختلف الفئات وتُسهم في تقليل الازدحام على إدارات المرور.

كيفية استخدام الخدمات الجديدة على أبشر

للاستفادة من الخدمات الجديدة، يُمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر أفراد عبر الرابط الرسمي. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. التوجه إلى خدمات المركبات ثم اختيار الخدمة المطلوبة. إدخال البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات إذا لزم الأمر. تأكيد الطلب والحصول على إشعار فوري بالتنفيذ.

أهداف التحديث الجديد

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل التعاملات المرورية دون تعقيدات.

كما أشار البيان إلى أن هذه الخدمات ستُقلل من التزاحم في إدارات المرور، وتُتيح للجهات الرقابية تتبع حركة المركبات وإدارتها بشكل فعال.

إشادة واسعة من المواطنين

تفاعل المواطنون والمقيمون مع الإعلان عن الخدمات الجديدة بإيجابية، حيث أشاد كثيرون بسرعة الأداء الإلكتروني وسهولة الخطوات. وطالب بعض المستخدمين بإضافة المزيد من الخدمات مثل تجديد رخص القيادة والفحص الفني عبر التطبيق.