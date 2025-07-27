لمدة 9 ساعات | بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري “سيلين وإيلين” في مستشفى عبد الله التخصصي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ حوالي ساعتين تقريبًا من اليوم الأحد 27 يوليو 2025 تم الإعلان رسميًا عن بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري “سيلين وإيلين” في واحدة من مستشفيات المملكة العربية السعودية؛ وهي مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، التي تتبع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

هذا وقد انطلقت تلك العملية بناءً على تعليمات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك ضمن سلسلة عملية فصل التوائم السيامي التي تحتضنها المملكة لمختلف الجنسيات.

تفاصيل عملية فصل التوأم سيلين وإيلين

بحسب البيان الذي أصدرته الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني فإن عملية فصل التوأم السيامي سيلين وإيلين من المفترض أن تتم على ست مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق تقريبًا حوالس تسع ساعات.