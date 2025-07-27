تبدأ من 500 ريال!! احذر غرامة استخدام الجهاز المحمول أثناء قيادة المركبة في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عملت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على توجيه واحد من أهم التنويهات والتحذيرات بخصوص مخالفة مرورية جسيمة يرتكبها الكثير من أصحاب المركبات؛ وهي استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.

إذ تم التأكيد في هذا الصدد على أن سائق المركبة الذي يتم ضبطه يقوم باستخدام الجهاز المحمول أثناء سير المركبة؛ فإنه يتعرض إلى للعقوبات بسبب ارتكاب مخالفة مرورية حسب النظام.

عقوبة استخدام الجهاز المحمول أثناء قيادة المركبة

في هذا السياق تبين أن عقوبة استخدام الجهاز المحمول أثناء قيادة المركبات في السعودية تكون بالغرامة المالية؛ تلك التي تبدأ من 500 ريال وتصل قيمتها القصوى إلى 900 ريال.