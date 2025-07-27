عاجل: توطين مهن جديدة في السعودية.. ممنوع على الأجانب العمل فيها ابتداًء من اليوم

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ابتداءً من اليوم الأحد 27 يوليو 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق القرار الذي يقضي بتوطين مهنة الصيدلة وطب الأسنان في جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة.

توطين مهن جديدة في السعودية

يأتي ذلك ضمن خطة توطين 75% من المهن بحلول العام تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

بموجب الدليل الإجرائي المحدث، تندرج نسب التوطين الإلزامية بحسب طبيعة النشاط وحجمه، حيث تم تحديد نسب 65% لصيدليات المستشفيات، و 55% للأنشطة الصيدلانية الأخرى، بينما تبلغ النسب في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية 35%، مع وضع ضوابط تضمن رفع جودة الأداء واستقرار بيئة العمل.

ويشمل القرار‏ بدء تطبيق توطين مهن الصيدلة، وتشمل:

1.مدير رقابة صيدلية

2.أخصائي علوم صيدلانية

3.أخصائي علوم أدوية

4.أخصائي علوم بكتيريا

5.أخصائي علوم أوبئة

6.صيدلي

7.صيدلي رعاية صيدلانية

8.أخصائي أدوية طبيعية

9.أخصائي إدارة صيدلانية

10.أخصائي مبيعات منتجات صيدلانية

11.اختصاصي أدوية عام

12.اختصاصي أدوية طبيعية

13.اختصاصي امصال

14.اختصاصي أدوية كيميائية

15.أخصائي سموم

16.استشاري أدوية

17.مدرب علوم مختبرية

18.اختصاصي بكتيريا وعقاقير – الآخرون

19.مدرب صيدلة

20.مدير صيدلة

وشددت الوزارة أنها ستتابع عن كثب التزام جميع المنشآت بتنفيذ القرار عبر جولات رقابية مكثفة، مع تقديم حزم من المحفزات والدعم لمساعدة القطاع على تأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية ومعاقبة وغرامات جميع المنشآت المخالفة.