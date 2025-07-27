الارشيف / اخبار السعوديه

بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري "سيلين وإيلين"

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم، عملية فصل التوأم السيامي السوري "سيلين وإيلين" في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمشاركة 24 متخصصا ومن المتوقع أن تستمر 9 ساعات، بحسب ما ذكرته "الإخبارية".
وقال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة، إن إجراءات فصل التوأم السيامي تسير بسرعة بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ونتيجة لذلك ارتفع عدد الحالات التي تم التعامل معها.
