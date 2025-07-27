الارشيف / اخبار السعوديه

استقرار عام | أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. العيارات والسبائك

0 نشر
0 تبليغ

استقرار عام | أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. العيارات والسبائك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بما أن اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فإن هناك حالة من الهدنة تسيطر على أسواق الذهب؛ وذلك بتوقف مؤقت عن عمليات التداول وهذا ما يؤدي إلى استقرار عام على الأسعار، ومن هنا نستعرض آخر ما وصلت إليه العيارات والأونصة في السوق السعودي وذلك على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 301.96 80.48
عيار 20 335.51 89.42
عيار 21 352.28 93.98
عيار 22 369.06 98.36
عيار 24 402.61 107.31
الأونصة 12522.58 3337.58

أسعار سبائك الذهب في اليوم الأحد

بالنسبة لسبائك الذهب فهي الأخرى ما تسيطر عليها حالة الاستقرار العامة في السوق السعودي للأصفر اليوم الأحد، بحيث جاءت أسعار مختلف الأحجام بمثل ما هي موضحة عبر الجدول التالي:

حجم السبيكة السعر بالريال السعودي
سبيكة 1جم 546
سبيكة 2.5 جم 1315
سبيكة 5 جم 2326
سبيكة 10 جم 4410
سبيكة 15.5 جم 6732
سبيكة 20 جم 8658
سبيكة 31.1 جم 13149

 

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا