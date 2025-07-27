استقرار عام | أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. العيارات والسبائك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بما أن اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فإن هناك حالة من الهدنة تسيطر على أسواق الذهب؛ وذلك بتوقف مؤقت عن عمليات التداول وهذا ما يؤدي إلى استقرار عام على الأسعار، ومن هنا نستعرض آخر ما وصلت إليه العيارات والأونصة في السوق السعودي وذلك على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 18 301.96 80.48 عيار 20 335.51 89.42 عيار 21 352.28 93.98 عيار 22 369.06 98.36 عيار 24 402.61 107.31 الأونصة 12522.58 3337.58

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأحد

بالنسبة لسبائك الذهب فهي الأخرى ما تسيطر عليها حالة الاستقرار العامة في السوق السعودي للأصفر اليوم الأحد، بحيث جاءت أسعار مختلف الأحجام بمثل ما هي موضحة عبر الجدول التالي: