زيادة الفرص والفرص الإضافية على منصة القبول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حين حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد لخريجي المرحلة الثانوية “قبول”، أمس، نهاية موعد طرح الفرص الإضافية للطلبة الذين لم يتم قبولهم، أو يرغبون في تحسين رغباتهم وفقًا للمقاعد المتاحة.

ترقية الرغبات

أبان أولياء الأمور والطلبة، خلال أحاديثهم لـ”الوطن”، أن هناك جهات تعليمية حكومية غير متاحة في منصة “قبول”، وكذلك جامعات وكليات أهلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان نتائج القبول فيها، وكذلك للراغبين في الدراسة في خارج المملكة. ومن المتوقع أن يتجه عدد من الطلبة للانسحاب من القبول في الجهات التعليمية المتاحة في منصة “قبول”، وإكمال إجراءات تسجيلهم في جهات تعليمية غير متاحة في المنصة، وبالتالي يتوقع أن تكون المنصة لا تزال تعمل في آلية ترقية الرغبات.

إعادة الإعلان

دعوا إلى ضرورة فتح القبول “الإلحاقي”، وذلك بإعادة إعلان التخصصات والكليات والجامعات التي لا يزال متوافرة بها مقاعد شاغرة، وبالتالي ستكون فرصة أخرى جديدة، لتسجيل رغبات فيها، وذلك للطلبة الذين لم يحالفهم القبول في الـ25 رغبة التي وضعوها في التقديم الأول.

دورات متخصصة

شددوا على أن مقدار الأيام المقترحة للتمديد لا يتجاوز 10 أيام كحد أقصى، ويبقى متسع من الوقت عند الجهات التعليمية في الاستعداد للعام الجامعي الجديد، ولن يكون لذلك تأثير على جداول الدراسة والتنظيم الأكاديمي للجامعات.

منصة القبول

يتلقى الطلبة إشعارات في حال توافرت لهم فرص أعلى، وفتح قبول إلحاقي للطلبة الذين لم يحالفهم القبول في المنصة، وفقًا للمقاعد الشاغرة الناتجة عن انسحاب بعض المتقدمين، وذلك لمدة 10 أيام أخرى.

التعليم الجامعي

مستشهدين في ذلك بأن جهات تعليمية خارج منصة “قبول” لم تعلن نتائج القبول لديها في وقتنا الحالي، ومقترحين ضرورة تبني المدارس الثانوية تقديم دورات متخصصة في اختبارات القدرات والتحصيلي.