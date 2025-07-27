سيقام في دمشق.. موعد المنتدى الاستثماري السعودي السوري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تحسين العلاقات مع الجمهورية السورية بدأت في إقامة المنتدى الاستثماري السعودي السوري وهو المنتدى الذي يسعى لتحسين أوجه وفرص التعاون المشترك، وفي موقع الخليج 365 سنكتشف سويًا المنتدى الاستثماري السعودي السوري.

موعد المنتدى الاستثماري السعودي السوري

تستقبل العاصمة السورية دمشق بدءًا من اليوم الاربعاء المنتدى الاستثماري السعودي السوري وهو الذي يعمل على تحسين فرص التعاون وإبرام العديد من الصفقات لتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين.

المنتدى الاستثماري السعودي السوري

كشفت وزارة الاستثمار السعودية إن تلك الخطوة هي الأولى في تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي وقالت في البيان الرسمي لها:

” إن المنتدى المزمع عقده خلال عام 2025، سيجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، إن هذا المنتدى يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

صفقات تصل إلى 15 مليار ريال سعودي

وكشفت بعض الصحف الإخبارية إن وزير الاستثمار السعودي سيرأس وفد بلاده إلى سوريا وهو الوفد الذي من المتوقع أن يوقع على صفقات تجارية تصل إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وعلى الناحية الأخرى كشفت الوزارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين وذلك للسماح لهم بالحصول على فرص لتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية سويًا بين البلدين.

ها هنا اطلعنا وتعرفنا على موعد المنتدى الاستثماري السعودي السوري المتوقع إقامته في دمشق في الساعات والأيام القليلة القادمة للحث على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.