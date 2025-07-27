السعودية تستعرض تجربتها الرائدة في إدارة الموارد المائية خلال مؤتمر دولي بنيويورك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدمت المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر دولي عُقد في مدينة نيويورك بعرض شامل لتجربتها الرائدة في إدارة الموارد المائية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه والتنمية المستدامة، حيث سلطت الضوء على الابتكارات والخطط الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي بالاعتماد على تقنيات متقدمة واستثمار موارد مائية محدودة بفعالية. عبر موقع الخليج 365.

أبرز المبادرات السعودية في إدارة الموارد المائية

شهد العرض السعودي تقديم نماذج مبتكرة لإعادة تدوير المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى استخدام تقنيات تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، وبرامج ترشيد الاستهلاك في القطاعين العام والخاص. كما تم استعراض أطر الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة والتنوع البيئي.

دور السعودية في التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية

سلطت المملكة الضوء على جهودها في تبادل الخبرات التقنية والمعرفية مع دول العالم، وذلك من خلال برامج التعاون مع المنظمات الدولية والبلدان الشريكة. كما عرضت السعودية مشاريعها في التحول إلى الزراعة الذكية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد لمراقبة المخزون المائي، بهدف دعم مبادرات التنمية المستدامة وتقليل هدر المياه عالميًا.