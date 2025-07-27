حتى الخميس المقبل!! الأرصاد السعودية تحذر من حالة مطرية بدءًا من اليوم الأحد مع موجة حارة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في بيان رسمي صادر عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد 27 يوليو 2025 تم التنويه على أن هناك حالة مطرية تبدأ اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل بمشيئة الله؛ حيث تهطل الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة مع زخات من البرد على مناطق مثل؛ الباحة، عسير، جازان، نجران ومكة المكرمة.

ونفس المناطق السابقة بالإضافة إلى المدينة المنورة والرياض يتعرضون إلى رياح نشطة سطحيًا بسرعة تزيد عن 50 كم/ ساعة؛ وهي ما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وانعدام في الرؤية على الطريق الواصل لجازان.

درجات الحرارة في السعودية اليوم الأحد

جدير بالتنويه عليه أيضًا أن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم تميل إلى الحرارة وشدة الحرارة بسبب الموجة التي تضرب البلاد، وهي ما حذر منها المركز الوطني للأرصاد معلنًا عن بيان الدرجات التي تم رصدها اليوم والتي جاءت على النحو التالي: