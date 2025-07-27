شكرا لمتابعة خبر عن الشبل: لا يجوز إحداث جلبة للحاق بالإمام أثناء الركوع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، أنه لا يشرع لمن دخل المسجد والإمام في حالة ركوع أن يحدث جلبة أو يصدر أصواتًا للحاق بالركعة، مؤكدًا أن هذا الفعل مخالف للسنة ويعد تشويشًا على المصلين.

جاء ذلك في رده على سؤال حول ما إذا كان يجوز للداخل إلى المسجد أن يصدر أصواتًا كقول “أستغفر الله” أو التحنح، بهدف تنبيه الإمام أوالمصلين إلى دخوله ومحاولة إدراك الركعة.

وبين الشبل أن هذا الفعل منهي عنه، لكونه يحدث تشويشًا على الإمام والمأمومين، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “إذا أقيمت الصلاة فامشوا ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا” .

وختم الشيخ بالقول إن الواجب على الداخل إلى المسجد أن يلتزم الهدوء والسكينة، وألا يشغل المصلين بجلبة الحركة أو الصوت، متابعًا: “والحمد لله، والله أعلم “.