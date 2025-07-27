شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض: تكدس السيارات وتجمعات غير معتادة مؤشرات على مخالفات سكنية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف بندر الحربي، مدير تطوير ودعم البلديات بأمانة الرياض، عن العلامات التي قد تدل على مخالفة الوحدات السكنية.

وذكر الحربي لقناة الإخبارية أن من هذه العلامات تكدس مواقف السيارات، وملاحظة تجمعات غريبة تختلف عن النمط السكني للحي، مثل وجود جنسيات معينة بشكل لافت.

وأشار الحربي إلى وجود منصات رقمية وتطبيقات للتواصل الاجتماعي تتيح للمواطن الإبلاغ بسهولة، ليأتي بعد ذلك دور الجهات النظامية للتحقيق في هذه البلاغات.

وتشهد الأحياء السكنية حملة لرصد مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية التي تهدد سلامة السكان وتسبب عشوائية، بهدف تطبيق النظام ورفع جودة الحياة.