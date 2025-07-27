شكرا لمتابعة خبر عن نحال: الباحة تنتج أكثر من 50 نوعًا من الأعسال بفضل تنوع تضاريسها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت فعاليات مهرجان العسل السابع عشر في متنزه غابة رغدان بمنطقة الباحة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير المنطقة.

ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام بمشاركة واسعة من النحالين والعارضين والخبراء المحليين والدوليين في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مما يجعله محطة مهمة لتبادل الخبرات والمنتجات.

وصرح النحال ناصر الغامدي لقناة الإخبارية بأن هذا المهرجان يُعرّف الزوار بالباحة كمنطقة عسل، حيث يوجد بها من 50 إلى 55 نوعًا من الأعسال ويعود ذلك إلى تنوع تضاريس الباحة من مرتفعات وسهول ومناطق حارة، مما ساعدها على إنتاج الأشجار الصيفية والمورينجا والأقراص الشمعية وغيرها.

وتشهد زراعة شجرة المورينجا ازدهارًا متزايدًا في منطقة الباحة نظرًا لملائمة الظروف المناخية، إذ تنمو هذه الشجرة بشكل أفضل في البيئات الاستوائية وشبه الاستوائية التي تتميز بأمطار موزعة على مدار العام، وهو ما يتوفر في بعض أجزاء المنطقة.