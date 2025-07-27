شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف ستاندرد آندبورز.. قفزة نوعية لـ"السعودية للكهرباء" في الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أفضل المعايير العالمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تحقيق قفزة نوعية في تقييم الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) الصادر عن وكالة "ستاندردآند بورز جلوبال"، إذ حصلت على (65) نقطة من أصل (100)، بزيادة بلغت (30%) مقارنة بعام 2024، وبارتفاع نسبته (85%) مقارنة بتقييم عام 2023.ويُعد هذا الإنجاز دليلًا على التقدّم الإستراتيجي الذي أحرزته الشركة، إذ تجاوز تقييمها المتوسط العالمي لقطاع المرافق العامة بنسبة تصل إلى (66%) والبالغ (39) نقطة؛ ما يعزز مكانة "السعودية للكهرباء" جهة رائدة إقليميًّا ونموذجًا يُحتذى به في التميز المستدام على مستوى قطاع الطاقة.ويعكس هذا التقدّم التزامًا مؤسسيًا متكاملًا بالاستدامة، مدعومًا بأطر حوكمة فعّالة، وإستراتيجيات طموحة، وتحسينات ملموسة في الأداء البيئي والاجتماعي، إلى جانب الإفصاح الاستباقي بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية لتقارير الاستدامة.ويُجسد هذا التقييم مدى انسجام الشركة مع "رؤية المملكة 2030"، خصوصًا في مسارات التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة.وأكدت "السعودية للكهرباء" التزامها بمواصلة تحسين أدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة بشكل أعمق في جميع عملياتها، وترسيخ مكانتها مزودًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.