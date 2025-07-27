شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار رعدية على 5 مناطق وأجواء حارة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية على أجزاء من 5 مناطق وأجواء حارة على الشرقية.حسب بيان الأرصاد، تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.في حين لا يزال الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.