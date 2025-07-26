شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني: أمطار رعدية غدًا على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن توقعات بهطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة ، تبدأ من يوم غد الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى احتمالية تأثر بعض المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح الدفاع المدني أن المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار الغزيرة تشمل: مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات)، جازان، نجران، الباحة، وعسير، داعيًا إلى توخي الحذر في هذه المناطق نظرًا لاحتمالية تشكل السيول.

كما بين أن أجزاءً أخرى من منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشمل: العاصمة المقدسة ، الجموم، المويه، تربة ، رنية، الليث، والقنفذة.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.