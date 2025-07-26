شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار الموجة الحارة ونشاط الرياح والأتربة في بعض المناطق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار الموجة الحارة مع نشاط الرياح والأتربة في بعض المناطق.

وقال المركز، من خلال صفحته الرسمية عبر منصة “إكس”: “بمشيئة الله، يتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، وتمتد إلى مناطق نجران، وكذلك على الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان”.

وأضاف المركز: “بمشيئة الله تعالى، ابتداءً من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل، يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 48 و50 درجة مئوية على المنطقة الشرقية، وما بين 45 و47 درجة مئوية على منطقة الرياض”.